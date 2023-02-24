Жителей Калуги зовут посмотреть соревнования на самодельных санях

В пятницу, 24 февраля, городская управа Калуги сообщает о предстоящих ежегодных веселых съездах на самодельных креативных санях.

Мероприятие состоится уже завтра, 25 февраля, на склоне горнолыжного комплекса «Квань».

В этом году гости мероприятия увидят пиратов калужского водохранилища, Титаник, самураев, Чебурашек, ангелов и много других креативных команд.

Сбор команд в 12:00. Начало заезда в 13:00.

В этом году «Сноутаг» совпадает с празднованием Масленицы, поэтому программа дополнится веселыми конкурсами, музыкой, выступлениями музыкантов, танцами и конечно же сжиганием чучела.

Участие бесплатное. Вход для зрителей бесплатный.

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