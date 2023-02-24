В семи районах Калужской области появится освещение вдоль дорог

В пятницу, 24 февраля, Министерство транспорта Калужской области сообщило, в каких населенных пунктах в этом году появится освещение вдоль линии дорог.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осетят дороги в следующих населенных пунктах:

с. Пятницкое, п. Газопровод, Поповские Хутора, Кромино, в Бабынинском районе,

с. Острожное, с. Дубинино, с. Галкино, п. Полотняный Завод (а/д Калуга-Медынь), п. Товарково (а/д Полотняный завод – Товарково) в Дзержинском районе,

с. Зикеево в Жиздринском районе,

д. Чужбиновка, д. Анновка в Кировском районе,

с. Березичский Стеклозавод в Козельском районе,

д. Некрасово, г. Таруса (участок дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов) в Тарусском районе,

с. Ульяново (а/д Ульяново - Крапивна – Мелихово и Ульяново - Обухово – Ульяново) в Ульяновском районе.

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