В семи районах Калужской области появится освещение вдоль дорог
В пятницу, 24 февраля, Министерство транспорта Калужской области сообщило, в каких населенных пунктах в этом году появится освещение вдоль линии дорог.
Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осетят дороги в следующих населенных пунктах:
- с. Пятницкое, п. Газопровод, Поповские Хутора, Кромино, в Бабынинском районе,
- с. Острожное, с. Дубинино, с. Галкино, п. Полотняный Завод (а/д Калуга-Медынь), п. Товарково (а/д Полотняный завод – Товарково) в Дзержинском районе,
- с. Зикеево в Жиздринском районе,
- д. Чужбиновка, д. Анновка в Кировском районе,
- с. Березичский Стеклозавод в Козельском районе,
- д. Некрасово, г. Таруса (участок дороги Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов) в Тарусском районе,
- с. Ульяново (а/д Ульяново - Крапивна – Мелихово и Ульяново - Обухово – Ульяново) в Ульяновском районе.
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