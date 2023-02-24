За месяц в 220 семьях Калужской области родился второй ребенок

В пятницу, 24 февраля, органы ЗАГС Калужской области опубликовали статистику за первый месяц нового года.

Так, в январе зарегистрировано 220 рождений второго ребенка в семье, что составляет 34% от общего числа новорожденных.

Чаще всего калужанки рожают второго ребенка в возрасте от 30 до 34 лет (35%).

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