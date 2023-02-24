Городской голова Калуги Дмитрий Денисов: «Город продолжит поддерживать мобилизованных»

В пятницу, 24 февраля, исполнился год с начала специальной военной операции.

Об этом сказал и городской голова Дмитрий Денисов.

- Сегодня мы отмечаем крайне важную и символическую дату, - сказал градоначальник. - Этот год ещё раз отчётливо показал силу русского народа, который всегда объединялся перед лицом трудностей и совместными усилиями давал отпор врагу.

Дмитрий Денисов подчеркнул, что наш регион с самого начала участвовал в поддержке жителей ДНР и ЛНР, предоставлял им места для временного проживания, гуманитарную помощь, выплаты.

- Город, со своей стороны, продолжит и дальше поддерживать наших мобилизованных, добровольцев и их семьи, - отметил городской голова.

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