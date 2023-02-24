В Калуге волонтеры провели акцию «Герои нашего времени»

В четверг, 23 февраля, калужские Волонтеры Победы провели акцию в День защитника Отечества.

Об этом сообщило Управление молодежной политики Калужской области.

В Калуге на площади Победы региональное отделение движения Волонтеры Победы провело акцию «Герои нашего времени».

Участники, стоя плечом к плечу, взявшись за руки, выстроились в форме Звезды Героя.

Управление предоставило фотографии с всероссийской акции.

Кроме того волонтеры поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, вручили подарки и открытки.

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