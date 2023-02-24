В Калуге волонтеры провели акцию «Герои нашего времени»
В четверг, 23 февраля, калужские Волонтеры Победы провели акцию в День защитника Отечества.
Об этом сообщило Управление молодежной политики Калужской области.
В Калуге на площади Победы региональное отделение движения Волонтеры Победы провело акцию «Герои нашего времени».
Участники, стоя плечом к плечу, взявшись за руки, выстроились в форме Звезды Героя.
Управление предоставило фотографии с всероссийской акции.
Кроме того волонтеры поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны, вручили подарки и открытки.
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