Первый полигон для подготовки военных открыли в Калужской области

В Калужской области завершили работу над созданием полигона для подготовки военных. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Мое поручение исполнено в срок, - заявил глава региона. - Работали всем миром. Благодаря помощи и поддержке калужских предприятий, на полигон не пошло ни копейки бюджетных денег. Спасибо всем, кто внес свой вклад.

Место расположения полигона не раскрывается.

По словам Шапши, в Калужской области создается еще два полигона: для слушателей Центра профессиональной подготовки сотрудников МВД в Обнинске и специальный полигон для тренировок снайперов с дистанцией стрельбы до 3 километров.

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