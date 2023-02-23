В небе над Калугой засняли парад планет

Вечером в среду, 22 февраля, жители Калуги могли наблюдать на небе невооруженным глазом сразу две планеты солнечной системы – Венеру и Юпитер. Фото опубликовал в соцсети «ВКонтакте» калужанин Андрей Перепелицын.

Они расположились в одном секторе рядом с растущей Луной. Такие явления еще называют парадом планет.

Если позволит погода, еще раз планеты можно будет увидеть такими следующим вечером – 23 февраля.

Следующий большой парад планет, когда в одном секторе неба окажутся сразу пять планет, ожидается только в 2040 году.

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