«Наше местное. Вкусное, полезное»: «Комсомольская правда» пригласила калужан на дегустацию

Что выбрать?

Что купить на ужин? Чем украсить праздничный стол? Что взять на перекус? Ежедневно, направляясь в магазин, этими вопросами задаются тысячи калужан.

У кого-то к обеду уже готов наваристый суп, не хватает лишь свежего черного хлеба, чтобы было посытнее, да и чего-нибудь вкусненького на потом. Другие выбирают полуфабрикаты, которые помогут сократить время на готовку. Для третьих важно соблюсти особую диету или придерживаться правильного питания, что тоже требует тщательного подбора продуктов. Ну а если речь о застолье, здесь нужно постараться выбрать лучшее и приятно удивить гостей.

Магазины и торговые сети предлагают изобилие продуктов от множества популярных производителей. Но узнаваемая по рекламе продукция – не всегда синоним качества и пользы для вашего здоровья.

Свое вкуснее и полезнее

Недаром говорят: лучшее – то, что свое, родное, а наша Калужская земля богата производителями продуктов питания. Именно за высокое качество, натуральность и вкус калужское пользуется спросом в нашем крае и регулярно поставляется в другие регионы России.

Да и сами калужане признаются, что хлеб, испеченный у нас, не сравнить ни с каким другим. Вкус кисломолочной продукции тоже вне конкуренции - она самая любимая. Путешествуя по стране, жители нашего региона все больше убеждаются в этом.

У нас производят очень много достойных и качественных продуктов питания: отличная молочная и колбасная продукции, вкуснейшие сыры, мясо цесарок, отборная свинина и диетическая телятина, сладости и хлебобулочные изделия и многое, многое другое.

Дегустация от «Комсомолки»

Калужская «Комсомолка» организовала проект «Наше местное. Вкусное, полезное», в рамках которого жители могли познакомиться с региональными производителями, попробовать все разнообразие их продукции, лично поговорить с представителями предприятий и задать все интересующие вопросы.

Так, в пятницу, 17 февраля, калужане и гости города были приглашены на дегустацию продукции местных производителей в центральный городской рынок по адресу: Грабцевское шоссе, 4Б.

Здесь, на первом этаже, всех входящих приглашали отведать кисломолочную и мясную продукцию, разнообразные хлебобулочные и кондитерские изделия.

Так, на выставке-дегустации калужане смогли первыми попробовать и новинки от производителя, а затем собственноручно поставить свою оценку калужским продуктам. Каждому предлагалось заполнить анкеты, где можно было отметить внешний вид и консистенцию продуктов, вкусовые качества и общее впечатление.

Стоит сказать, что интерес к калужскому не ослабевал. Жители активно переходили от одной продукции к другой, беседовали с участниками выставки, задавали все интересующие вопросы и получали исчерпывающие ответы.

Организаторы отметили, что подобное мероприятие станет доброй традицией для калужан.

Калужский хлебокомбинат: здесь пекут вкусный и полезный хлеб

Калужане выбирали любимый хлеб и знакомились с новинками

Главный кормилец

На дегустации особое место среди прочих представленных калужских производителей занимает такое знаковое для целого города предприятие, как «Калужский хлебокомбинат» — это любимый калужанами основной поставщик ароматного и вкусного хлеба, которым славится наш край.

«Здоровье начинается с хлеба!» — этот девиз предприятия стал основой в работе и фундаментом производства всех изделий.

В каждом доме — хлеб калужский

Наваристый борщ все же не будет таким вкусным без «Дарницкого» или «Старообрядческого» хлеба от Калужского хлебокомбината. Утро подарит сил и настроения, если вы начнете его с «Нарезного» батона, укрытого тонким слоем маслица.

Калужский хлебокомбинат выпускает сдобу «Купеческую», пышную, с изюмом и ржаными отрубями. Очень полюбился калужанам хлеб «Совитал», в котором приятно удивляет сочетание чернослива, кураги, орехов, изюма и меда. Все это равномерно распределено в каждом кусочке, вкус которого подарит наслаждение, а срез ломтика порадует разноцветной россыпью содержимого.

О разнообразии продукции Калужского хлебокомбината можно говорить долго, но на выставке-­дегустации упор был сделан и на новинки: сдобу «Веерок» в виде цветка ромашки сладкую и несладкую с кунжутом, пышные лепестки которой так приятно отламывать, особенно когда ешь с семьей или большой компанией.

Разнообразие начинок

В красивых плетеных корзинах хлебокомбината помимо таких «ромашек» уютно разместилась и другая продукция: для сытного или сладкого перекуса. Хлеб «Совитал» пробовали и те калужане, которые о нем знают, — вкусно же, — и те, кому только предстояло открыть для себя это удивительное сочетание вкуса и пользы.

Калужский хлебокомбинат предложил на дегустации и свои фирменные слойки: сытная «Пеновани» с ветчиной и сыром, «Бугаца» с грибами и сыром, сладкая «Фаготтини» с грушей и другие.

— Конечно, я покупаю хлеб от Калужского хлебокомбината, — говорит калужанка Елизавета. — Сегодня мне очень понравился «Совитал» и слойка с ветчиной и сыром. Еще хороша сдобная «ромашка» именно сладкая.

— Я впервые попробовала «Совитал», необычно, но вкусно! — говорит калужанка Ольга. — От Калужского хлебокомбината очень люблю батоны в нарезке. Всегда домой беру половинку черного «Старообрядческого».

— Попробуйте «Радужный»! — протягивает кусочек хлеба посетителям представитель хлебокомбината Евгения. — У него такой цвет красивый благодаря натуральным продуктам: здесь добавлены свекла, томаты, морковь.

Калужане сегодня оценили слоечки с сыром и ветчиной, слойку с грушей, манго-­маракуйя, тыквой. Многие просили на пробу сдобу «Купеческую» и, конечно, «Совитал». Недавно в продажу поступила сдоба «Веерок» сладкая к чаю, и «Ромашка» с кунжутом к супу или второму блюду, ею сегодня тоже всех угощаем, — рассказывает нам Евгения.

Любимый и полезный хлеб

Жители Калуги, посетившие дегустацию, обязательно останавливались возле продукции Калужского хлебокомбината: ­кто-то искал свой любимый хлеб и с удовольствием кусал свежий мягкий ломтик, ­кто-то с любопытством пробовал новые для него изделия — слойки или «Совитал». Но главное для калужан осталось неизменным: калужский хлеб дружно был признан вкусным и любимым во многих семьях.

Евгения, угощавшая всех желающих, подчеркивала: «Мы знаем, как правильно печь полезный хлеб! Черный или батон в желтых пакетиках — это всегда здоровый, качественный и вкусный продукт! Обращаем внимание наших покупателей, что в феврале на предприятии совместно с НИИ Хлебопечения была полностью обновлена закваска для производства ржаных хлебов (Дарницкий, Старообрядческий, Бородинский, Орловский). Теперь ржаной хлеб всем нашим покупателям напоминает вкус из детства, когда не могли его донести из булочной домой, не съев всю корочку»

Калужский хлебокомбинат сегодня — это более 90 наименований хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется продукции лечебно-­профилактического и функционального назначения: витамины группы В, йодированный белок, отруби и злаки, лактулоза, так необходимые и полезные для пищеварения.

Козельский молочный завод представил на суд калужан много новинок

Новое мороженое и сырки уже скоро появятся на столах калужан

Козельское, любимое

Сливочное масло «Козельское», козельское молоко, творожная масса с изюмом, конечно же, «Козельская». Спросите калужан, что они любят из молочных продуктов, и в ответ чаще всего можно услышать одно слово «козельское».

Козельский молочный завод был основан в 1977 году и вот уже более 45 лет производит вкусную молочную продукцию и любимые лакомства калужан.

Расположенное в экологически чистом месте, в черте города Козельска, предприятие гордится неизменно качественной молочной продукцией, с любовью и заботой, созданной для покупателей сотрудниками предприятия.

Калужане знают, в любимых продуктах нет консервантов, искусственных добавок и химических наполнителей, только натуральное молоко от первой до последней капли, поэтому вся продукция имеет небольшой срок хранения.

Козельский завод представил продукцию для дегустации на городском рынке: приветливая сотрудница молочного завода и яркое оформление встречали калужан.

Новинки для калужан

Особенностью представленной продукции стало то, что их еще нет в продаже. Именно в этот день калужане оценили вкус нового мороженого крем-брюле, попробовали сырки 15% жирности разных вкусов: кокос, какао, ваниль, сгущенка. Эти варианты молочного лакомства специально были подготовлены предприятием для дегустации, чтобы получить обратную связь от потребителей и учесть все пожелания при окончательной разработке перед выпуском в «свет». И как не странно, уже пришлись по вкусу посетителям городского рынка.

— Мы постоянно едим козельское мороженое, но крем-брюле не было в продаже, — говорят супруги Роман и Жанна БАКУЛЕВЫ. — Теперь попробовали и его. Вкусное, как и ожидалось! Шоколадное и пломбир мы знаем, давно едим. Вообще, козельскую молочку любим. Бывает, специально едем в город, чтобы козельское купить.

— Я угостился сырком с какао, — говорит калужанин Владимир. — В меру сладенький, приятный. Мороженое крем-брюле отличное и по вкусу, и по консистенции. Мороженое я раньше не покупал, обычно кефир козельский выбирал, он мне очень нравится. Теперь и мороженое буду брать.

— Бифилакт попробовала — вкусный, — говорит Татьяна Николаевна. — Мороженое крем-брюле отличное, его думаю, оценила не только я, но и другие.

Пришлось по вкусу!

Когда калужане, довольные, немного отступили, мы спросили у сотрудницы Козельского молочного завода, что сегодня пользуется особой популярностью. За что калужане с удовольствием говорят: «Спасибо, вкусно!»

— За все продукты нашего производства получаем благодарность от потребителей, но чаще всего, конечно же, выбирают мороженое, — с улыбкой отвечает Ангелина. — Сегодня мы приоткрыли завесу и представили долгожданную новинку — крем-брюле. Всем очень понравилось, говорят, как всегда мороженое от Козельского на высоте.

На данный момент у нас в продаже сырки пятипроцентной жирности, но сегодня на дегустации мы решили представить еще одну возможную новинку — 15‑процентные сырки. Мы смотрим реакцию людей: нравится ли, идем ли правильным путем. Дегустация показала: мы двигаемся в верном направлении, особенно кокосовые и шоколадные сырки были вне конкуренции, — завершает Ангелина.

По ажиотажу вокруг фирменной продукции Козельского молочного завода можно смело делать вывод: калужане любят этого производителя и доверяют ему. Козельское отвечает взаимностью: регулярно радует новинками, которые можно купить в фирменных магазинах завода, а также в сетевых магазинах. Еще одна хорошая новость для всех кто не равнодушен к продукции данного завода — с начала марта вновь можно найти на молочных полках в торговых сетях Магнит, Дикси и Праздничный.

Заведите привычку питаться вкусно, разнообразно и правильно вместе с Козельским молочным заводом!

Кондитерские изделия Обнинского хлебокомбината напомнили калужанам о детстве

Пирожное «Картошка» и торт «Ленинградский» стали любимыми у калужан

Обнинский хлебокомбинат — это один из крупных производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в нашем регионе. К­огда-то комбинат вырос из простой пекарни, где хлеб готовился вручную для ученых-­физиков и строителей города. И вот спустя десятки лет продукция предприятия теперь находится на столах не только жителей Калужского края, но и юга Московской области, где хорошо знают Обнинский хлебокомбинат и ценят его продукцию.

На предприятии трудится более 400 человек: коллектив сплоченный, трудолюбивый. Работники приходят на комбинат с радостью, отчего и к приготовлению продукции подходят с отличным настроением.

Традиции хлебопечения

Сейчас предприятие выпускает более 100 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции. Руководство и сотрудники Обнинского хлебокомбината особенно подчеркивают, что на протяжении всей своей истории они используют только натуральное высококачественное сырье, бережно сохраняя русские традиции хлебопечения.

Именно такая продукция и была представлена на городском рынке Калуги. Обнинские производители удивили калужан разнообразием изделий.

Хлеб «Бородинский» — ароматный, темного цвета, любим многими за свои вкусовые качества и насыщенность, что делает его особенно сытным. Калужане, попробовавшие кусочек, уже представляли, с чем вкуснее есть «Бородинский»: «С борщом и чесночком самое то будет!», «А я люблю его с маслом сливочным и черным чаем на завтрак», — делились впечатлениями дегустирующие.

Багет «Особый» — как во Франции: с ним получаются красивые и вкусные бутерброды с икрой или красной рыбкой, которые станут украшением праздничного стола.

Торты и пирожные

На дегустации не обошлось и без фирменных кондитерских изделий от Обнинского хлебокомбината. Как признавались калужане, большинство любит попить чай с ­чем-то сладеньким. В этот день у посетителей была возможность определиться с тем, что же больше по вкусу: пирожное «Картошка», кексы «Столичные» с изюмом, знакомое и обожаемое с детства пирожное «Песочное» — то же «Школьное».

— Нам с мужем очень понравился торт «Ленинградский», — говорит калужанка Раиса. — Он нежирный, как мы любим, тесто песочное, но сладости хватает. Всего достаточно, в меру, мы такое любим. Да, еще хороши оказались эклеры с розовой кремовой начинкой, очень вкусные.

— Я пробовала торт, а тем, кто любит шоколадное, точно понравится вот эта «Картошка», — говорит Людмила Петровна. — Отличная консистенция, не мокрое, как и должно быть, рецептура идеально соблюдена. К чаю даже небольшой кусочек — будет вкусно.

Ели с удовольствием

Хлеб «Престиж» с солодом на ржаной муке отметили многие калужане. Для некоторых маленьким открытием стал кориандр в составе, он, по словам калужан, приятно подчеркивает вкус ржаной муки.

Сегодня не проходили мимо пирожного «Песочное» — любимая сладость для многих со школьной скамьи.

Для тех, кто неравнодушен к кондитерскому крему, самым вкусным оказался обнинский торт «Восторг». Его ели с удовольствием, как и кекс «Столичный», классическая рецептура которого сделала тесто рассыпчатым, а крупный изюм добавил особых вкусовых ноток.

— Чаще сегодня брали торт «Ленинградский», поэтому так быстро закончился, — подводит итог дегустации представитель Обнинского хлебокомбината Татьяна. — Еще эклеры наши всем полюбились, люди хвалили и вкус крема, и консистенцию. Конечно, в любое время пользуются спросом кексы с изюмом «Столичные», люди говорят всегда: «Они у вас как домашние!»

Продукция Обнинского хлебокомбината была отмечена на дегустации как качественные и вкусные изделия, которые порадовали как любителей тортов и пирожных, так и тех, кто предпочитает сытный хлеб к обеду.

Наиболее полно продукция Обнинского хлебокомбината представлена в фирменных магазинах предприятия «Мистер Хлебсон» в Обнинске, Малоярославце, Белоусове, Жукове и Балабанове).

Калужане могут приобрести кондитерские изделия Обнинского хлебокомбината во всех фирменных магазинах Калужского хлебокомбината «у Ржаника», так как предприятия являются многолетними партнерами.

«Комсомолка» приглашает местных производителей присоединиться к проекту «Наше местное. Вкусное, полезное».

Подробности по телефону: (4842) 79-04-54, доб.181 или по электронной почте: [email protected]

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