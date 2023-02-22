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Калужские мужчины начали стремительно стареть

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 22.02.2023 12:06 1 1615
Калужские мужчины начали стремительно стареть

В среду, 22 февраля, Калугастат опубликовал статистику о мужском населении нашего региона.

В Калужской области насчитывается около 473 тысяч мужчин - 46,7% от общей численности населения. Почти три четверти – горожане (74,7%), 25,3% - живет в сельской местности. 

На 1000 мужчин приходится 1143 женщины. Хотя мальчиков ежегодно рождается больше, чем девочек, превышение численности женщин над мужчинами в области отмечается с возраста 45 лет.

Население области в последние годы стареет. Возрастная группа мужчин в возрасте 65 лет и старше за последние пять лет выросла на 9,4%.

По последним данным, доля самых юных калужан (от 0 до 15 лет) составляет 18,8% (88,8 тысячи человек), трудоспособного возраста (16-61 лет) – 65% (307,3 тысячи человек), старше трудоспособного – 16,2% (76,4 тысячи человек). 

Средний возраст мужчины Калужской области составляет почти 39 лет.

264 тысячи калужских мужчин работают, 9400 – безработные. Средний возраст безработного мужчины - 45 лет.

Большинство экономически активных мужчин Калужской области имеют среднее профессиональное образование – 47,8%, высшее образование - 25,6%, среднее общее и основное общее - 26,3%, не имеют основного образования 0,3%.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 22.02.2023 12:06 1 1615
Тэги: общество статистика праздник
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