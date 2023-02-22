В Калужской области нашли 178 поддельных купюр

За 2022 год в Калужской области выявили 178 поддельных купюр и четыре поддельные монеты. Количество фальшивок по сравнению с 2021-м сократилось на 28%, сообщили в среду, 22 февраля, в региональном отделении Банка России.

Чаще всего преступники изготавливали купюры в 5000 рублей – 104 случая.

45 раз выявлены фальшивые 2000 рублей.

Помимо рублей, изъяты из обращения также девять долларовых купюр и две евро.

- На миллион банкнот, находящихся в обращении в 2022 году, приходилось всего четыре фальшивки, тогда как в 2021 году – шесть, - рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков калужского отделения Банка России Елена Асеева. - Но терять бдительность не стоит.

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