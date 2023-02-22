В Калуге вручили медали «За отвагу» участникам специальной военной операции

22 февраля на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали «За отвагу» участникам специальной военной операции.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалями награждены рядовой Андрей Старостин и ефрейтор Роман Трещев из 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также младший сержант Сергей Телков – снайпер-доброволец 20-го отряда «БАРС».

Медали «80 лет освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков» были вручены сотрудникам военного комиссариата Калуги, активистам Российского союза ветеранов Афганистана и генерального директору завода «Тайфун» Андрею Петракову.

- Искренне поздравляю и благодарю всех награждённых. Работники завода «Тайфун» вносят весомый вклад в обороноспособность нашей страны, ветераны Афганистана ведут большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, собирают гуманитарную помощь для наших ребят на передовой, – подчеркнул Юрий Моисеев. – От лица всех калужан я благодарю участников специальной военной операции за отвагу и самоотверженность. Вы – настоящие герои, низкий вам поклон!

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