Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев: «У России хватит сил преодолеть любые вызовы»

Председатель регионального парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ прокомментировал послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию:

- Довелось лично присутствовать на историческом событии - Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Уверен, что жители страны, в том числе, новых регионов ждали этого. Думаю, ответы на многие вопросы общество получило.

Президент дал четко понять, что у России хватит сил преодолеть любые вызовы. Страна будет планомерно и последовательно решать задачи в зоне проведения военной спецоперации. Мы не отступим. Была озвучена цифра 150 миллиардов долларов. Это те средства, которые Запад уже потратил на войну с нами. Однако западный проект «АНТИРОССИЯ» не пройдет. При поставках дальнобойных вооружений, мы будем отодвигать границу все дальше и дальше, на поле боя Россию не победить. Думаю, что западной коалиции нужно учить уроки истории, чтобы, наконец, это понять.

Сейчас необходимо сделать все для Победы. В первую очередь развивать собственную экономику. Президент обратился к отечественному бизнесу – вкладывать инвестиции в Россию, а не в зарубежные страны, которые попросту занялись грабежом. Будет модернизирован оборонно-промышленный комплекс. Планируется запустить и продолжить целый ряд программ – по строительству льготного арендного жилья для работников ОПК, промышленной ипотеке, по решению жилищного вопроса для молодых научных сотрудников. За пять лет предстоит подготовить порядка миллиона специалистов рабочих специальностей, перестроить систему высшего образования. Законодателям в связи с этим предстоит принять множество решений.

Главное, что это будет происходить не в ущерб социальной поддержке граждан. Наша экономика выдержала санкционные удары и может себе это позволить. Продолжится бесплатная догазификация, она распространится и на социальные учреждения. В регионе наработана хорошая практика использования инфраструктурных кредитов. Предполагается за счет этих средств обновить, в том числе, общественных транспорт. Опыт Обнинска показал преимущества такого подхода. Продолжится капремонт школ. В нашем регионе в этом году - 18 таких объектов, и депутатам уже дано поручение вести постоянный контроль за ходом работ. Регионы смогут получить средства, зарезервированные на выполнение национальных проектов до 2024 года, через беспроцентные кредиты. Это тоже огромный ресурс.

Хотел бы еще отметить то внимание, которое Президент уделил семьям военнослужащих и тем, кто участвует в спецоперации. Будет создан специальный государственный фонд для их поддержки. Отделения фонда будут работать в каждом регионе. Мы со своей стороны продолжим адресную поддержку семей участников спецоперации.

Россия должна извлечь уроки из происходящих событий и выйти из этого сильной и обновленной. Уверен, что так и будет!

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