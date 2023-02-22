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22 февраля состоялось заседание Городской Думы Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2023 11:33 0 357
22 февраля состоялось заседание Городской Думы Калуги

Депутаты скорректировали прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год, предоставили отсрочку по арендным платежам за земельные участки для мобилизованных, контрактников и добровольцев, внесли изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Было принято решение установить на фасаде дома № 61/5 по улице Ленина мемориальную доску в память о Михаиле Клеванове. Михаил Васильевич Клеванов с 1976 года по 2003 год возглавлял «Калужский завод телеграфной аппаратуры». Награждён орденами и медалями, удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РСФСР». 

Также депутаты согласовали сделки муниципальным предприятиям и передачу в собственность служебных квартир сотрудникам медицинских учреждений города.

Юрий Моисеев поздравил калужан с наступающим Днём защитника Отечества. 

- За прошедший год все мы оценили истинное значение этого праздника, когда-то носившего название «День советской армии и флота». Как не раз бывало в прошлом, армия и флот сегодня остались единственными союзниками нашей страны, – подчеркнул Глава Калуги. – Специальная военная операция сплотила всех нас. Множество неравнодушных калужан помогает мобилизованным землякам и добровольцам, жители нашего города собирают продукты и теплые вещи, плетут маскировочные сети и носилки. Все мы вносим вклад в дело обеспечения наших бойцов всем необходимым. Нашим ребятам на передовой желаю здоровья и победы. А калужанам – мирного неба над головой! 

Дмитрий Денисов сообщил, что в подразделение, в котором проходят службу калужане, сегодня доставлен очередной гуманитарный груз с необходимым снаряжением. Это подарок бойцам к празднику от всех неравнодушных горожан.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2023 11:33 0 357
Тэги: городская дума
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