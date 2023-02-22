В Калуге отловили 16 бездомных собак в микрорайоне Турынино

После нападения стаи бездомных собак на женщину с ребенком в калужском микрорайоне Турынино эту тему на совещании правительства поднял губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он поручил разобраться городскому голове Дмитрию Денисову. И вот в среду, 22 февраля, Денисов сообщил о том, что уже сделано и планируется.

- Ежедневно специалисты выезжают по тем адресам, о которых пишут жители. Проверяют и другие. Касаемо микрорайона Турынино – спецслужбы за несколько выездов отловили там уже 16 бездомных собак. Выезды продолжаются, - заверил Денисов. - Строго в соответствии с федеральным законодательством животных помещают в приют. 10 дней они находятся на карантине, проходят стерилизацию, вакцинацию, чипирование. Ранее калужане обращали внимание на отношение подрядчика к отловленным животным. Требуем от него, чтобы оно было гуманным.

По словам чиновника, пока законодательством определены только такие рычаги влияния на эту проблему для муниципалитетов.

- В предвесенний период она настигла многие города, - заявил Денисов. - В Калуге мы системно занимаемся отловом безнадзорных животных, но нужно работать на опережение, для этого будем просить ужесточить ответственность на федеральном уровне.

Подать заявку на отлов бродячих собак в Калуге можно онлайн или по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Калуги: 777-112.

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