Счастье — быть родителями

Что лежит в основе счастья быть родителями? В случае «Центр ЭКО» — современные репродуктивные технологии.

Пять лет клиника на Плеханова помогает калужанам преодолеть бесплодие и зачать долгожданного ребенка.

Медицинский центр входит в состав сети «Центр ЭКО», насчитывающей уже 35 одноименных клиник в регионах России. Все учреждения сети оборудованы по единым стандартам, а эмбриологическая лаборатория позволяет проводить сложнейшие микроманипуляции.

Обратиться в «Центр ЭКО» за медицинской помощью может любая пара или одинокая женщина. Всегда возникает вопрос — ​через сколько месяцев/лет отсутствия беременности пора записываться к репродуктологу? Обратиться к врачу следует, если беременность не наступила спустя 12 месяцев активного планирования ребенка. Если женщина старше 35 лет — ​6 месяцев.

Также часто делают ошибку, ставя знак равенства между репродуктологом и ЭКО. Задача этого врача — ​добиться наступления беременности и рождения ребенка. А наступила ли беременность после правильно назначенной консервативной терапии, инсеминации или ЭКО — ​уже не имеет большого значения.

Клиника «Центр ЭКО» предлагает своим пациентам:

Бесплатную первичную консультацию (УЗИ малого таза по показаниям включено)

ЭКО бесплатно по полису ОМС

Все виды ЭКО, ИКСИ

Диагностику и лечение бесплодия

Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов

Неинвазивные пренатальные тесты для будущих мам и др.генетические исследования

Спермограммы, ДНК‑фрагментация спермы

Криоконсервацию и хранение генетического материала

Программы донорства яйцеклеток и спермы.

Адрес: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 41.

Телефоны для записи (круглосуточно):

8 (4842) 20-70-37, 8 (800) 500-76-28 (звонок по России бесплатный).

Сайт: ivf-clinica.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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