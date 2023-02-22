Счастье — быть родителями
Что лежит в основе счастья быть родителями? В случае «Центр ЭКО» — современные репродуктивные технологии.
Пять лет клиника на Плеханова помогает калужанам преодолеть бесплодие и зачать долгожданного ребенка.
Медицинский центр входит в состав сети «Центр ЭКО», насчитывающей уже 35 одноименных клиник в регионах России. Все учреждения сети оборудованы по единым стандартам, а эмбриологическая лаборатория позволяет проводить сложнейшие микроманипуляции.
Обратиться в «Центр ЭКО» за медицинской помощью может любая пара или одинокая женщина. Всегда возникает вопрос — через сколько месяцев/лет отсутствия беременности пора записываться к репродуктологу? Обратиться к врачу следует, если беременность не наступила спустя 12 месяцев активного планирования ребенка. Если женщина старше 35 лет — 6 месяцев.
Также часто делают ошибку, ставя знак равенства между репродуктологом и ЭКО. Задача этого врача — добиться наступления беременности и рождения ребенка. А наступила ли беременность после правильно назначенной консервативной терапии, инсеминации или ЭКО — уже не имеет большого значения.
Клиника «Центр ЭКО» предлагает своим пациентам:
- Бесплатную первичную консультацию (УЗИ малого таза по показаниям включено)
- ЭКО бесплатно по полису ОМС
- Все виды ЭКО, ИКСИ
- Диагностику и лечение бесплодия
- Преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов
- Неинвазивные пренатальные тесты для будущих мам и др.генетические исследования
- Спермограммы, ДНК‑фрагментация спермы
- Криоконсервацию и хранение генетического материала
- Программы донорства яйцеклеток и спермы.
Адрес: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 41.
Телефоны для записи (круглосуточно):
8 (4842) 20-70-37, 8 (800) 500-76-28 (звонок по России бесплатный).
Сайт: ivf-clinica.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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