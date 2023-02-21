В Калужской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку

Во вторник, 21 февраля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 16-летней Елизаветы Соколовой.

Девушка пропала в подмосковном городе Одинцово 16 февраля. Однако, по информации волонтеров, может находиться в Калужской области.

Опубликованы фото девушки и приметы.

Рост 163 см,

худощавого телосложения,

волосы покрашены в каштановый цвет со светлыми концами,

глаза карие,

черная куртка с капюшоном,

белые спортивные штаны,

белые кроссовки,

светло-розовый рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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