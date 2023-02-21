В Калужской области ищут пропавшую 16-летнюю девушку
Во вторник, 21 февраля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 16-летней Елизаветы Соколовой.
Девушка пропала в подмосковном городе Одинцово 16 февраля. Однако, по информации волонтеров, может находиться в Калужской области.
Опубликованы фото девушки и приметы.
- Рост 163 см,
- худощавого телосложения,
- волосы покрашены в каштановый цвет со светлыми концами,
- глаза карие,
- черная куртка с капюшоном,
- белые спортивные штаны,
- белые кроссовки,
- светло-розовый рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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