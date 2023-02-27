Ориентир на семейную медицину
Эндохирургический центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированных на универсальную семейную медицину.
В состав многопрофильного медицинского центра входят:
Диагностический центр
Здесь доступен полный спектр услуг в области диагностики: магнитно-резонансная томография (МРТ), спирально-компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи.
Поликлиника
Прием осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более чем по 40 различным направлениям.
Хирургический стационар широкого профиля
Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.
Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.
Травмпункт
Травматологический пункт ЭХЦ — это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.
Семейная стоматология «Дентал ЭХЦ»
Оказывает полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых от профгигиены и терапии до имплантации и ортодонтии.
Отделение реабилитации и восстановительной медицины
Центр педиатрии
Отделение косметологии и пластической хирургии
Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины: наиболее популярные антивозрастные методики, методики лечения акне, классические техники ухода, используются только качественные и проверенные косметические средства европейских брендов. Доступна инъекционная и аппаратная косметология, программы по уходу за лицом и телом, фотодинамическая терапия.
Спектр услуг и возможностей материально-технической базы Эндохирургического центра позволят значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье на долгие годы.
Наши адреса:
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
8 (4842) 926-977
Филиал на правом берегу:
г. Калуга, Правобережный проезд, д. 13
LdtCKc7E5
ООО «Эндохирургический центр»
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