Стало известно, как будут работать поликлиники в Калужской области на длинных выходных
Во вторник, 21 февраля, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы поликлиник на предстоящих длинных февральских выходных.
С 23 по 26 февраля в поликлиниках будут принимать дежурные врачи.
Ежедневно с 8:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.
Также 24 февраля пункты вакцинации откроют с 10:00 до 16:00. А 23, 25-26 февраля в них – выходные дни.
- К штатному режиму работы поликлиники вернутся в понедельник, 27 февраля, - пояснили в Минздраве.
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