Стало известно, как будут работать поликлиники в Калужской области на длинных выходных

Во вторник, 21 февраля, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы поликлиник на предстоящих длинных февральских выходных.

С 23 по 26 февраля в поликлиниках будут принимать дежурные врачи.

Ежедневно с 8:00 до 20:00 будут работать кабинеты неотложной помощи.

Также 24 февраля пункты вакцинации откроют с 10:00 до 16:00. А 23, 25-26 февраля в них – выходные дни.

- К штатному режиму работы поликлиники вернутся в понедельник, 27 февраля, - пояснили в Минздраве.

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