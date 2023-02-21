17-летняя девушка из Калуги попала в шоу «Кондитер» с японским тортом
В прошлом году калужанка Анастасия Степанова выиграла телевизионное шоу «Кондитер. Дети», а теперь стать лучшим кондитером пытается стать 17-летняя Диана Кардава из Калуги.
Новый сезон «Кондитера» на телеканале «Пятница!» посвящен блюдам разных стран мира.
На кастинг потенциальные участники приносили торты и сладости, посвященные культуре Японии.
Калужанка Диана Кардава на встречу с ведущим Ренатом Агзамовым принесла торт-чизкейк собственного приготовления с карамельной начинкой и шоколадным бисквитом.
В эфир эта передача выйдет 21 февраля в 19:00.
Диана Кардава.
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