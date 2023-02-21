Нейросеть нарисовала Калугу в образе прекрасной царевны и окружила мужиками

Нейросети продолжают генерировать контент для социальных сетей. Пользователь «ВКонтакте» Кир Sol выложил картинки, на которых российские города представлены в образе царей.

Рисунки выполнила нейросеть Midjourney. Как пояснил автор, он делал запрос «название города+описание+темный портрет русского царя».

Калуга предстала в образе прекрасной красавицы. Так же, как и Москва. А вот у Тулы куда более грозный вид.

Смоленск, Брянск и Орел нейросеть видит в качестве мужчин.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.