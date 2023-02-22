Решение деликатных проблем в ЭХЦ
В Эндохирургическом Центре в Калуге активно развивается отделение колопроктологии.
Врачи данной специализации занимаются диагностикой и лечением заболеваний заднего прохода, прямой и ободочной кишки.
Особенностью проктологических проблем является незримый психологический барьер, который мешает пациентам записаться на приём к проктологу, что может привести к стремительному развитию заболевания. Врачи-колопроктологи ЭХЦ — это профессионалы высокого класса, которые могут найти подход к каждому пациенту, деликатно отнесутся к его жалобам и назначат эффективное лечение.
Для пациентов Центра созданы комфортные условия, а именно:
- возможность пройти всю необходимую диагностику в короткие сроки;
- современное оборудование;
- новейшие технологии;
- максимально результативное лечение;
- чуткий и заботливый медицинской персонал.
Ещё одним преимуществом отделения колопроктологии Эндохирургического Центра является возможность хирургического лечения в стационаре ЭХЦ, который спроектирован по международным стандартам и оснащён современным оборудованием.
В нашем Центре врачи-колопроктологи выполняют широкий спектр оперативных вмешательств, среди которых:
- Высокотехнологичные операции на толстой кишке, анальном канале и промежности.
- Общепроктологические операции при геморрое, анальной трещине, свищах прямой кишки с использованием малоинвазивных методик с применением лазера, ультразвуковой допплерометрии технологии HАL-RAR, степлерных сшиваюших аппаратов.
- Сложные реконструктивно-восстановительные операции на толстой кишке и органах малого таза.
- Операции, связанные с пластикой анального жома.
- Пластические операции при ректоцеле и других заболеваниях толстой кишки.
Обратившись за помощью к специалистам Эндохирургического Центра, вы получаете профессиональный подход к лечению и диагностике вашего заболевания.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3
Запись по телефону:
8 (4842) 926–977
или на официальном сайте эхц.рф
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО "Эндохирургический Центр".
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