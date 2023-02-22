Решение деликатных проблем в ЭХЦ

В Эндохирургическом Центре в Калуге активно развивается отделение колопроктологии.

Врачи данной специализации занимаются диагностикой и лечением заболеваний заднего прохода, прямой и ободочной кишки.

Особенностью проктологических проблем является незримый психологический барьер, который мешает пациентам записаться на приём к проктологу, что может привести к стремительному развитию заболевания. Врачи-колопроктологи ЭХЦ — ​это профессионалы высокого класса, которые могут найти подход к каждому пациенту, деликатно отнесутся к его жалобам и назначат эффективное лечение.

Для пациентов Центра созданы комфортные условия, а именно:

возможность пройти всю необходимую диагностику в короткие сроки;

современное оборудование;

новейшие технологии;

максимально результативное лечение;

чуткий и заботливый медицинской персонал.

Ещё одним преимуществом отделения колопроктологии Эндохирургического Центра является возможность хирургического лечения в стационаре ЭХЦ, который спроектирован по международным стандартам и оснащён современным оборудованием.

В нашем Центре врачи-­колопроктологи выполняют широкий спектр оперативных вмешательств, среди которых:

Высокотехнологичные операции на толстой кишке, анальном канале и промежности.

Общепроктологические операции при геморрое, анальной трещине, свищах прямой кишки с использованием малоинвазивных методик с применением лазера, ультразвуковой допплерометрии технологии HАL-RAR, степлерных сшиваюших аппаратов.

Сложные реконструктивно-­восстановительные операции на толстой кишке и органах малого таза.

Операции, связанные с пластикой анального жома.

Пластические операции при ректоцеле и других заболеваниях толстой кишки.

Обратившись за помощью к специалистам Эндохирургического Центра, вы получаете профессиональный подход к лечению и диагностике вашего заболевания.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр.3

Запись по телефону:

8 (4842) 926–977

или на официальном сайте эхц.рф

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО "Эндохирургический Центр".

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