Смертность в Калужской области снизилась на 12%

В январе 2023 года в Калужской области умерли 1337 человек. Это на 12% меньше, чем было в январе 2022 года, сообщили во вторник, 21 февраля, в региональном загсе.

Показатель смертности вернулся к доковидным значениям.

В 2019 году в январе умерли 1333 калужанина, в 2020 – 1217, в 2021 – 1750, в 2022 – 1525.

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