В калужские суды 957 раз пытались пронести оружие
За 2022 год в суды Калужской области посетители пытались 957 раз пронести оружие и 22 раза – электрошокеры. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
По данным ведомства, всего на входах в суды изъяли 8200 запрещенных предметов.
- За 2022 год в суды доставлено 1784 таких граждан, - говорится в сообщении приставов. - Кроме того, принудительному приводу подверглись 1579 человек, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.
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