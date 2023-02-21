В калужские суды 957 раз пытались пронести оружие

За 2022 год в суды Калужской области посетители пытались 957 раз пронести оружие и 22 раза – электрошокеры. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, всего на входах в суды изъяли 8200 запрещенных предметов.

- За 2022 год в суды доставлено 1784 таких граждан, - говорится в сообщении приставов. - Кроме того, принудительному приводу подверглись 1579 человек, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

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