В Калуге нашли помещение для взрослой поликлиники в Турынино

Во вторник, 21 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о планах по открытию поликлиники для взрослых в микрорайоне Турынино в Калуге.

- Поручил проработать вопрос выкупа помещения для взрослой поликлиники, - заявил он. - Работа уже идет. В «Солнцеграде» есть подходящее площадью порядка 900 кв.м. В поликлинике будут принимать терапевты и узкие специалисты. Организуем дневной стационар, кабинеты забора крови, неотложной помощи, функциональной диагностики.

Также губернатор поставил задачу минздраву и горуправе Калуги держать на строгом контроле ситуацию с детской поликлиникой в Турынино.

- Помещение под нее выкупили, деньги на ремонт и оборудование выделили. Работа продолжается, - пояснил Шапша. - К лету, как и обещали жителям, надо поликлинику открыть.

Напомним, детская поликлиника откроется на улице Советской, 79. Поликлинику для взрослых хотят создать на Советской, 172.

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