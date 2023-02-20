Средняя зарплата в Калужской области за 2022 год составила 52 400 рублей

В 2022 году средняя начисленная зарплата в Калужской области составила 52 400 рублей. Такие данные в понедельник, 20 февраля, опубликовало правительство региона.

По сравнению с 2021 годом, рост доходов составил 9,3%. В то же время инфляция разогналась до 15,6%, то есть покупательская способность у калужан снизилась.

Также в правительстве Калужской области заявили, что уровень регистрируемой безработицы составил 0,4% от экономического активного населения. В центральном федеральном округе среди девяти регионов это позволило занять четвертое место.

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