Автобусы Обнинска обкатывают умные технологии

Компания МТС объявила о реализации комплексного проекта по внедрению цифровых технологий на городском общественном транспорте города Обнинска Калужской области. Компания оснастила городские автобусы интеллектуальными приборами и датчиками, которые позволяют сделать поездки в общественном транспорте безопасными и комфортными для горожан. Пассажиры получили возможности бесконтактно оплачивать проезд, ориентироваться по маршруту при помощи голосового и визуального информирования, а также новый уровень сервиса за счет системы контроля за состоянием автобуса и поведением водителя.

Для удобства пассажиров МТС оборудовала общественный транспорт Обнинска, включая автобусы большой вместимости МАЗы и НЕФАЗы, приборами для бесконтактной оплаты проезда — валидаторами, расположенными на поручнях в разных частях салона. В салонах всех умных машин установлены цифровые дисплеи и информационные текстовые табло, которые информируют об остановках, показывают дату, время, а также важные сообщения от специальных служб. На входах и выходах из автобусов организована система видеонаблюдения, которая позволяют водителям транспорта безопасно высаживать горожан на остановках и закрывать двери без риска для пассажиров, а также оперативно предотвращать чрезвычайные ситуации.

В городских автобусах запущены также цифровые сервисы для комфортных поездок пассажиров с ограниченными возможностями, в частности, действует голосовое оповещение о маршруте движения и остановках, а также озвучивается значимая социальная информация. Кроме того, в ряде автобусов марки НЕФАЗ обустроены крепления для инвалидной коляски с дополнительным поручнем и даже есть место для собаки-поводыря.

Помимо удобства пассажиров, внедрение умных технологий в городском автопарке призвано снизить количество ДТП с участием городского общественного транспорта. Установленные МТС тахографы и системы GPS ГЛОНАСС в режиме реального времени контролируют превышение скорости, местонахождение автобуса и точное следование маршруту. Система контроля состояния и поведения водителя позволяет исключить вредные привычки персонала такие как курение или разговоры по мобильному телефону во время движения.

«На сегодняшний день мы оборудовали более 70 городских автобуса Обнинска умными датчиками и приборами. Такой комплексный подход, когда в цифровой системе слаженно работают сразу несколько приборов, позволяет добиться впечатляющих результатов в сфере нового уровня качества общественных перевозок. Все приборы изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Они надежны, понятны и просты в использовании, а их функционал можно расширять в зависимости от потребностей дорожной обстановки и пассажиров. Умные автобусы в Обнинске хороший пример того, как технологии могут служить на пользу человека. Уверена, горожане по достоинству оценят новое качество своего умного транспорта», — прокомментировала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

«Модернизация городского общественного транспорта - один из наших основных приоритетов. За последний год благодаря поддержке региона в получении федерального инфраструктурного кредита, в Обнинске закуплены 92 новых автобуса. Чтобы сделать общественный транспорт еще более удобным и комфортным для горожан, мы вместе с компанией МТС оборудовали автобусы современными цифровыми сервисами. Мы уже получаем позитивную обратную связь от жителей, продолжаем работать над проектом, чтобы полностью завершить его в этом году», — отметила глава Администрации города Обнинска Татьяна Леонова.

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