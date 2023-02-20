Все автомобильные заводы в Калуге ведут переговоры о запуске производства

В понедельник, 20 февраля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сделал обнадеживающие заявление для работников автомобильных заводов Калуги, которые уже почти год находятся в простое.

- В настоящее время руководители всех автомобильных заводов региона ведут переговоры о начале производства, - подчеркнул глава региона. - Этот год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей.

Конкретных сроков Шапша не назвал.

Напомним, завод «Вольво» остановился 28 февраля 2022 года. «Фольксваген» не работает с 3 марта. «ПСМА Рус» прекратил выпуск автомобилей 19 апреля.

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