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Информацию о переносе открытия кампуса Бауманки в Калуге на 2027 год опровергли в министерстве образования

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.02.2023 14:20 3 726
Информацию о переносе открытия кампуса Бауманки в Калуге на 2027 год опровергли в министерстве образования

На прошлой неделе правительство России опубликовало распоряжении № 267-р о выделении федеральных денег на строительство объектов в регионах. Один из пунктов этого документа – кампус Бауманского университета в Калуге, который возводится в Пучково.

В 2023 году из федеральной казны туда поступит более миллиарда рублей. Однако в документе примечателен еще один момент – годом ввода кампуса указан 2027 год, а в 2026-м туда собираются передать из федерального бюджета 580 миллионов рублей. Как это соотносится с заявлениями калужских чиновников о начале работы кампуса уже в ближайшем сентябре, в понедельник, 20 февраля, прокомментировали в региональном министерстве образования.

- Кампус Бауманского университета примет студентов 1 сентября этого года, - заверили в министерстве. - Строительство практически полностью завершилось. Стратегия развития кампуса рассчитана до 2027 года с учетом открытия новых специальностей и реализации инновационных образовательных проектов. Распоряжение Правительства России учитывает эту стратегию, заранее планируя средства на приобретение дополнительного оборудования.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.02.2023 14:20 3 726
Тэги: общество образование
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