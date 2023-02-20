Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Калужской области

За неделю, с 13 по 19 февраля, в Калужской области зафиксированы 9084 случая ОРВИ и восемь случаев гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость за семь дней снизилась на 0,1%.

- Незначительный рост количества заболевших, по отношению к предыдущей неделе, отмечен у дошкольников (1,5%), у детей раннего возраста (1,4%) и у взрослых (3,3%), - заявили в Роспотребнадзоре. - У школьников зарегистрировано снижение заболеваемости на 7,7%.

В больницы с ОРВИ попали 52 человека.

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