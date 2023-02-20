В Калужской области 12 школьных классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Калужской области на прошедшей неделе сохранился высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из-за этого 12 классов в девяти школах отправили на карантин.

Из них шесть классов не учатся в Калуге, три – в Боровском районе, три – в Козельском.

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