В Калужской области 69 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 69 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 20 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали два человека.

Выздоровели 86 пациентов.

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