В Калужской области 69 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 69 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 20 февраля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали два человека.
Выздоровели 86 пациентов.
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