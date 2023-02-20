Губернатор поручил решить проблему бездомных собак в Калуге

На прошлой неделе стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в микрорайоне Турынино в Калуге. В понедельник, 20 февраля, эту проблему обсудили на планерке в правительстве области.

Губернатор Владислав Шапша поручил городскому голове Дмитрию Денисову навести порядок в Турынино.

- Понятно, сейчас весенний период определенный, - прокомментировал Шапша. - Он не такой уж длительный. Но надо хотя бы на это время избавить людей от риска быть покусанными стаями, в которые собаки сейчас сбиваются.

Губернатор попросил чиновников взять собак хотя бы на передержку, а также разобщить чипированных животных, которые сбиваются в стаи.

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