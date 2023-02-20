В Калуге ищут доноров крови для 67-летней женщины
В понедельник, 20 февраля, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 67-летней Татьяны Семеновны Кузютиной. Она проходит лечение в больнице №4 в Калуге.
Пенсионерке нужна кровь третьей группы.
Обращаться калужане могут на станцию переливания, которая находится на улице Горького, 71.
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