В Калуге ищут доноров крови для 67-летней женщины

В понедельник, 20 февраля, волонтеры сообщили о поисках доноров крови для 67-летней Татьяны Семеновны Кузютиной. Она проходит лечение в больнице №4 в Калуге.

Пенсионерке нужна кровь третьей группы.

Обращаться калужане могут на станцию переливания, которая находится на улице Горького, 71.

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