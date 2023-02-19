В десяти музеях Калужской области появится новое современное оборудование

В Калужской области планируют переоснастить десять музеев, шесть из них модернизируют в 2023 году и четыре – в 2024. Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.

- Новое экспозиционно-выставочное, фондовое, климатическое и другое оборудование позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев — в этом состоит главная цель проекта, - заявили в минкульте.

Переоборудование региональных и муниципальных музеев проводится в рамках национального проекта «Культура».

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