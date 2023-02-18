Население Калужской области уменьшилось за 2022 год

Население Калужской области по предварительным данным Калугастата составило на 1 января 1 070 264 человека. Это на 2988 человек меньше, чем год назад.

Смертность в 2022 году снизилась, но все равно обогнала рождаемость. Избежать еще большего уменьшения населения Калужской области удалось за счет мигрантов. Их приехало примерно на 2000 больше, чем выехало.

Главным поставщиком новых жителей для региона стал Таджикистан. Из этой страны приехало на 4242 человека больше, чем уехало туда обратно.

Около 53% жителей Калужской области – женщины. Мужчин меньше – 47%.

В городах живет 75% калужан.

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