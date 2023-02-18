В Калужской области подготовили 21 место для эвакуации населения

В пятницу, 17 февраля, в Калуге на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в правительстве региона обсуждали подготовку к предстоящему весеннему паводку.

По предварительным прогнозам, рекордных разливов рек не будет, так как высота снежного покрова составляет всего 30% от нормы. Почва промерзла на 50% от средних показателей минувших лет. Запас влаги в снегу также не больше 30%.

В то же время власти готовятся к нештатным ситуациям. Для ликвидации последствий возможного паводка имеется семь тысяч человек и 1690 единиц техники.

- К приему эвакуируемого населения подготовлен 21 пункт временного размещения, - говорится в сообщении правительства.

В зону подтопления могут попасть некоторые населенные пункты Боровского, Дзержинского, Жуковского, Козельского районов, Калуги и Обнинска.

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