Огурцы в Калуге подорожали до 766 рублей за килограмм
По всей России огурцы бьют рекорды по ценам. Не отстают и магазины Калуги. За последнюю неделю подорожание составило 12,9%.
Наш читатель в телеграме прислал фото 300-граммовой пачки огурцов по 230 рублей. Соответственно килограмм таких огурцов обойдется в 766 рублей.
Тем временем 17 февраля появилась новость, что Минсельхоз инициирует снижение пошлин на импортные помидоры и огурцы, если цены на овощи продолжат расти. Это может привести к падению цен примерно на 10-15%.
Как отмечают эксперты, существенное подорожание произошло из-за малого количества солнца в январе, из-за чего в теплицах овощи не успели созреть. Также на цены повлиял рост цен на электричество, сообщило издание «Ведомости».
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