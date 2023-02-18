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Огурцы в Калуге подорожали до 766 рублей за килограмм

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2023 10:50 2 1653
Огурцы в Калуге подорожали до 766 рублей за килограмм

По всей России огурцы бьют рекорды по ценам. Не отстают и магазины Калуги. За последнюю неделю подорожание составило 12,9%.

Наш читатель в телеграме прислал фото 300-граммовой пачки огурцов по 230 рублей. Соответственно килограмм таких огурцов обойдется в 766 рублей.

Тем временем 17 февраля появилась новость, что Минсельхоз инициирует снижение пошлин на импортные помидоры и огурцы, если цены на овощи продолжат расти. Это может привести к падению цен примерно на 10-15%.

Как отмечают эксперты, существенное подорожание произошло из-за малого количества солнца в январе, из-за чего в теплицах овощи не успели созреть. Также на цены повлиял рост цен на электричество, сообщило издание «Ведомости».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2023 10:50 2 1653
Тэги: общество цены
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