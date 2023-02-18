В Калужской области резко выросли продажи рыбы и фруктов

За первые две недели февраля в Калужской области продажи продуктов питания выросли на 15,12% по сравнению с аналогичным периодом января. Об этом сообщили в пятницу в региональном правительстве по итогам заседания профильного штаба.

Свежую рыбу калужане начали покупать в феврале чаще на 40,97%, фрукты – на 33,37%.

Продажи печенья и свинины выросли на 28%.

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