Случайная находка довела жителя Калужской области до уголовного дела

36-летнего жителя Ульяновского района подозревают в незаконном хранении взрывчатки и изготовлении боеприпасов. О возбуждении уголовного дела в пятницу, 17 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В доме у него нашли 257 граммов пороха и 105 патронов для охотничьего ружья.

По предварительным данным, все началось с того, что мужчина случайно нашел в заброшенном доме несколько емкостей с порохом. Часть он продал, а остальное пустил на изготовление патронов. Боеприпасы ему нужны были для охоты.

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