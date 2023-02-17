Калугу посетила делегация из Луганской народной республики

Общественники из ЛНР ознакомились с опытом работы волонтёрских и патриотических организаций Калуги, узнали о проектах, реализованных с помощью грантов Президентского фонда культурных инициатив.

Вместе с руководителями города гости почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цвету к Вечному Огню на площади Победы. Представителям Луганской народной республики передали капсулу с землей с воинского мемориального комплекса «Безымянная высота».

- Это действительно историческая миссия – передать калужскую землю с места, политого кровью бойцов всего советского народа, в нашу братскую Луганскую народную республику, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Сегодня всем нам очень важно помнить историю родной страны, чтить подвиг наших воинов, во все времена отважно сражавшихся за Родину. Всем нашим ребятам, принимающим участие в специальной военной операции, желаю здоровья, терпения и сил. Мы, как и наши предки должны сделать всё возможное, чтобы их поддержать.

Сильно укрепленная высота 224,1 преграждала путь советским воинам к реке Десна и городу Рославль. В ночь на 14 сентября 1943 года штурмовая группа из восемнадцати бойцов 139-й стрелковой дивизии ворвалась на высоту, но оказалась в окружении и всю ночь держала оборону. Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало возможность основным силам дивизии нанести врагу удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь на Рославль был открыт. Из группы остались в живых лишь двое бойцов. Этому подвигу посвящена песня «На Безымянной высоте».

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