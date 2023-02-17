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«Варикоза нет»: ваши ножки снова здоровые и красивые

Опубликовано: 17.02.2023 16:18 0 326
«Варикоза нет»: ваши ножки снова здоровые и красивые

Сильная команда профессионалов — врачей хирургов-флебологов поможет вылечить варикоз и иные заболевания нижних конечностей на любой стадии.

Здоровье и уверенность

Красивые и здоровые женские ножки — ​предмет обожания мужчин и зависти соперниц.

В своих стихах их притягательность воспевал еще Пушкин. «Как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами!», — ​восторженно восклицал поэт.

Ваши ноги тоже могут притягивать внимание! Специалисты уверяют: залог красоты ног в любом возрасте — ​это прежде всего их здоровье.

В Калуге есть специализированный центр, где высококвалифицированные врачи диагностируют и лечат такие заболевания, как варикозная болезнь, флебит, тромбоз, хроническая венозная недостаточность, трофические язвы и другое, — ​это клиника лазерной хирургии «Варикоза нет». Здесь ногам возвращают здоровье, а пациентам — ​легкий шаг и уверенность в своей неотразимости.

— У нас узкоспециализированная клиника, где занимаются лечением варикозных заболеваний, — ​рассказывает главный врач клиники Игорь Анатольевич Бертран. — ​Моя команда — ​профессионалы своего дела. Мы уверенно говорим о том, что вылечим ваши ноги, в каком бы состоянии они сейчас не находились.

Варикозу ​нет!

Какие признаки говорят о варикозном заболевании? Если вены становятся выпуклыми, синеватого или багрового цвета, ноги периодически сводит судорогой, беспокоят отеки и боли — ​это явный повод прийти на прием к доктору в клинику «Варикоза нет».

Не откладывайте решение проблем с венами на потом! Любые изменения состояния ваших ног в дальнейшем могут привести к осложнениям и серьезным проблемам, таким как трофические болезненные язвы и даже тромбофлебит — ​образование тромбов, которые могут в любой момент оборвать человеку жизнь.

В клинике ведет прием врач Андрей Викторович Ремез — ​военно-­полевой хирург, флеболог с опытом работы более 20 лет, который вернул здоровье уже многим калужанам, чем и заслужил их глубокую признательность.

Умелые руки и светлые головы команды профессионалов, которую создал Игорь Бертран, и все необходимое оборудование экспертного класса делают лазерное лечение варикозного расширения вен высокоэффективным, а проводимые манипуляции едва ощутимыми. Технологию ЭВЛК, которую используют в клинике «Варикоза нет», по праву можно назвать золотым стандартом лечения.

— Мы не используем открытое рассечение мышечной ткани, — ​поясняет Игорь Бертран. — ​Все манипуляции проводятся малоинвазивно. Делается лишь небольшой надрез в один-­два миллиметра, для этого мы используем лазер — ​это не оперативное вмешательство. Для пациента все проходит комфортно и быстро. Чтобы провести лечение, не нужно оформлять больничный, дополнительно принимать медикаменты. Мы лишь наблюдаем пациента в первый день после манипуляций, затем — через 14 дней и в третий раз встречаемся через месяц.

Здесь любят своих пациентов

В клинике «Варикоза нет» ​лечат! Основная задача наших врачей– сохранить здоровье своих пациентов, а не навязать очередные процедуры.

Для вас всегда есть акции и бонусы при лечении. Так, сейчас действует особое предложение для калужан: консультация врача-­флеболога за 1500 руб­лей + УЗИ вен нижних конечностей с расшифровкой в подарок!

Пациенты, прошедшие через лечебные манипуляции в клинике «Варикоза нет», гарантированно получают компрессионные чулки, подобранные доктором для каждого индивидуального случая, бесплатно.

По словам главного врача, благодарности пациентов в адрес клиники не заставляют себя ждать. Многие из них можно прочесть на сайте «ПроДокторов».

Бережное отношение к пациентам, внимание к каждому конкретному случаю и многолетний опыт врачей помогут вернуть здоровье и красоту вашим ногам!

 

Ежедневно с 8:00 до 20:00.

Г. Калуга, пер. Терененский, д. 9.
Тел.: 8 (4842) 21-20-21.
evlk.varikozanet40.ru

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ООО «Клиника Виктория-Калуга».

 

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Опубликовано: 17.02.2023 16:18 0 326
Тэги: клиника года клиника года - 2023
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