В Калужской области 101 человек заболел коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 101 новый случай коронавируса, сообщили в пятницу, 17 февраля, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последние четыре месяца.
В больницу с ковидом никто не попал.
Выздоровели 66 пациентов.
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