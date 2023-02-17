В Калужской области 101 человек заболел коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 101 новый случай коронавируса, сообщили в пятницу, 17 февраля, в федеральном оперативном штабе. Это максимальный показатель за последние четыре месяца.

В больницу с ковидом никто не попал.

Выздоровели 66 пациентов.

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