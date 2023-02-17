Калужское отделение Сбера показало уверенный рост в 2022 году

2022 год бросил серьезный вызов всей экономике нашей страны, и, как водится, первый удар принял на себя финансовый сектор. Несмотря на это, Калужское отделение Сбера укрепило свои позиции. Так, было получено более 12 миллиардов рублей прибыли. Этот показатель является почти на шесть процентов выше, чем в 2021 году.

Такие данные привел Управляющий Калужским отделением Сбера Андрей РУЧАЙ на пресс-конференции для региональных средств массовых информаций.

Портфель кредитования физлиц Калужского отделения достиг 91 миллиарда рублей к началу 2023 года. Он вырос на 10%. Драйвером кредитования по итогам года остаётся ипотека.

- Основной вклад внесли ипотечные жилищные кредиты. Остаток привлеченных средств составил почти 60 миллиардов рублей. Это сумма на 14 процентов выше, чем в 2021 году, - отметил Андрей Ручай.

Всего Калужским отделением Сбера было выдано в 2022 году 6500 ипотечных кредитов.

Корпоративный кредитный портфель Калужского отделения увеличился на 19% и составил 57,5 миллиардов рублей. Остаток привлечённых средств юридических лиц на начало текущего года - 65,3 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом эта сумма увеличилась на 45%.

Такие результаты - комплексный результат работы Сбера в части кредитования юридических лиц: крупнейших компаний, предприятий сегмента регионального и муниципального бюджетов, а также индивидуальных предпринимателей.

- В период динамичных изменений рынка мы помогали клиентам справляться с новыми амбициозными вызовами, - отметил управляющий Калужским отделением банка Андрей Ручай. - Ключевой задачей для нашей команды было закрыть потребности клиентов, подобрать самые оптимальные решения для сохранения и масштабирования бизнеса. Нам удалось с этой задачей справиться. Мы не только приросли по основным показателям бизнеса, но и увеличили долю активных клиентов. В настоящее время в Калужской области клиентами Сбера являются 22 тысячи корпоративных клиентов.

Спрос на покупку недвижимости при помощи заёмных средств банка вырос на 14%. Причём, доля ипотечных сделок с использованием электронных сервисов составила 85% от общего числа.

В 2022 году жители региона больше оформляли кредитных карт. Этот вид займа люди стали брать чаще на 32%.

Сбер по-прежнему активно реализует социальные проекты. В прошлом году ряд медицинских учреждений региона оснастили кардиографами на базе искусственного интеллекта для автоматической обработки данных ЭКГ в режиме онлайн.

Была внедрена платформа экосистемы Сбера «Живу спортом». Пилотный проект активно развивается в обнинской спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» и в калужской СШОР «Юность». С помощью онлайн-сервиса можно ознакомиться с расписанием и стоимостью посещения занятий.

Также Сбер по-прежнему поддерживает экологические проекты в нашем регионе.

Развитие туристической индустрии в Калужской области - в приоритетах банка на ближайшее время. В прошлом году Сбер профинансировал инвестиционный проект строительства многофункционального гостиничного комплекса с аквацентром «Лаврово-Песочня», гостевые номера которого будут обустроены по концепции «Умный» дом.

- Мы строим систему взаимодействия со всеми клиентскими сегментами: бизнесом, физическими лицами и государством на политике доверия, - рассказал Андрей Ручай. - Изменение продуктов и услуг Сбера базируется на потребностях клиента, необходимых здесь и сейчас. Уверен, эффективность такого подхода поможет создать интуитивно понятный и выгодный клиентский опыт.

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