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Губернатор Калужской области объяснил, за что нужно лишать российского гражданства

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 10:48 2 487
Губернатор Калужской области объяснил, за что нужно лишать российского гражданства

В начале нынешней недели власти Калужской области предложили по упрощенной схеме лишать гражданства людей, которые получили российский паспорт на основании поддельных документов. В пятницу, 17 февраля, губернатор Владислав Шапша разъяснил эту инициативу.

- Почему считаю эту инициативу важной... Как это происходит сейчас? У государства появляются основания для прекращения гражданства. Например, поданные человеком документы оказались поддельными, - отметил глава региона. - После этого запускается бюрократическая процедура, включающая в себя и обращения в суды, которая может длится месяцы и даже годы. Как это должно происходить? Нашли у новоявленного гражданина РФ поддельные документы, на основании которых он получил паспорт. Суд признал их фальшивыми. И уже этого судебного решения должно быть достаточно для прекращения полученного ранее иностранцем гражданства. Информация заносится в электронные базы, паспорт аннулируется. 

По его словам, цель поправок – упростить процедуру прекращения гражданства, полученного по фальшивым документам. 

- Так что опасения некоторых экспертов о том, что готовящиеся поправки позволят прекратить незаконно полученное гражданство бездоказательно, не имеют под собой оснований, - считает калужский губернатор. - Мошенникам на гражданстве - путь в Россию должен быть закрыт!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.02.2023 10:48 2 487
Тэги: общество область владислав шапша
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