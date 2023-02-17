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Головную боль терпеть нельзя

Опубликовано: 17.02.2023 11:28 0 412
Головную боль терпеть нельзя

Невролог калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» Юлия Епищева рассказала, отчего возникает головная боль, можно ли ее терпеть и при каких симптомах надо сразу бежать к врачу.

— Юлия Валерьевна, какие виды головной боли бывают?

— По международной классификации существует ряд видов головной боли: головная боль напряженного типа, мигрень, головная боль, связанная с частым приемом обезболивающих препаратов (лекарственно-­индуцированная), кластерная. Чаще всего пациенты обращаются с мигренью. Обычно этот вид боли имеет наследственный характер, а вот частота приступов зависит от таких факторов, как резкая смена погодных условий (метеозависимость), физическая нагрузка, перенесенные стрессовые ситуации, переутомление, нарушение сна. Уточнить конкретный вид головной боли может только врач-­невролог.

— Что делать, если болит голова?

— Ни в коем случае не заниматься самолечением. Многие пациенты годами мучаются головными болями, проходят множество ненужных обследований, принимают ненужные препараты, а проблема сохраняется. Поэтому первое, что необходимо сделать, — ​прийти на прием к врачу-­неврологу и принести с собой результаты обследований, которые проводились ранее.
Уже на приеме проводится опрос, осмотр пациента, собирается анамнез. Только после этого ставится диагноз. При необходимости назначаются дополнительные обследования (не всем пациентам требуется проведения МРТ головного мозга). Лечение подбирается индивидуально.

— А почему случаются головокружения?

— Головокружения делятся на две группы: системное — ​когда поражается вестибулярный анализатор — ​орган равновесия и несистемное — ​не связанное с патологией вестибулярного анализатора. При этом осмотр пациента включает оценку нистагма, проведение позиционных проб. При необходимости назначается МРТ (КТ) головного мозга, УЗИ сосудов, кровоснабжающих головной мозг, УЗИ сердца, ряд лабораторных анализов. Для уточнения сопутствующей патологии понадобится консультация кардиолога, ЛОРа. Лечение головокружения включает в себя не только медикаментозную терапию, но и физическую реабилитацию.

— Можно ли в вашей клинике пройти назначенные обследования?

— В нашей «Клинике ЗДОРОВьЯ» можно пройти ряд обследований (как лабораторных, так и инструментальных, по рекомендации врача-­невролога, а также, если есть необходимость, консультации врачей смежных специальностей).

— Когда с головной болью нужно обязательно обратиться к врачу?

— Если головная боль беспокоит чаще 8 дней в месяц или чаще двух дней в месяц, но при этом плохо поддается обезболиванию;
— если она впервые возникла после 50 лет;
— если стала по ощущениям «громоподобной» или нарастающей до 10 баллов по интенсивности за 1-2 секунды;
— если она прогрессивно ухудшается, нет эпизодов улучшения;
— внезапно возникшая, необычная для пациента;
— усиление головной боли при кашле, натуживании, физическом напряжении;
— если она впервые возникла во время беременности или в послеродовом периоде.

 

г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31
e-mail: [email protected]
тел.: +7 (4842) 55-15-15
https://zdorovie-kaluga.ru/

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Опубликовано: 17.02.2023 11:28 0 412
Тэги: клиника года - 2023 клиника года
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