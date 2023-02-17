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Многопрофильный инфекционный центр, как развитие ковидного госпиталя

Опубликовано: 17.02.2023 10:21 0 365
Многопрофильный инфекционный центр, как развитие ковидного госпиталя

Калуга реализует проект модернизации ковидного госпиталя.

Экстренная помощь в ПСО

В 2020 году в разгар эпидемии ковида‑19 губернатором области было принято решение о строительстве на базе ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» ковидного госпиталя.

В рекордно короткие сроки госпиталь на 350 коек с учетом современных правил безопасности для пациентов и медиков был построен с нуля. С момента открытия 13 октября 2021 года лечение в нем получили более 5 тысяч человек. В основном это люди, страдающие сосудистыми заболеваниями. Поэтому, учитывая сохраняющуюся сложную эпидемио­логическую ситуацию, чтобы не перегружать специализированные медицинские учреждения, принято решение: ковидный госпиталь модернизируется в высокотехнологичные отделения, способные работать как в условиях эпидемического роста, так и в «спокойном режиме». Так, в марте на базе госпиталя готовится к открытию Первичное сосудистое отделение (далее – ПСО), работа которого будет направлена для оказания плановой и экстренной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот проект модернизации для Калуги — итог работы в условиях пандемии ковида‑19.

Из резервного фонда правительства РФ на оснащение специализированных подразделений госпиталя выделено 365 млн руб­лей. На эти средства госпиталь уже пополнили современный аппараты МРТ, ангиограф и другое спецоборудование, которое установлено и находится в режиме настройки.

Движение к цели

Открытие ПСО ожидается в марте. Возглавит его врач-невролог с 12‑летним стажем Светлана Вершинина. Врач ответственный, в меру амбициозный, бесстрашный, берущийся за самые сложные случаи.

Светлана Вершинина — выпускница Астраханской медицинской академии. Закончив в 2010 году вуз по приглашению Калужского министерства здравоохранения приехала из родной Астрахани в наш город для работы в специализированных сосудистых центрах в Анненках и «Сосновой роще». Как молодой перспективный специалист врач Вершинина была направлена для прохождения клинической интернатуры в Смоленскую медицинскую академию. После ее окончания с 2011 года Светлана Михайловна на практике доказывала свой профессионализм в «Сосновой роще», в одном из сложнейших отделений — нейрореанимации. При этом постоянно продолжала учиться, и сама преподавала студентам и будущим врачам. В 2021 году доктор Вершинина перешла в ковидный госпиталь для оказания помощи пациентам с тяжелой сосудистой патологией.

— За время работы в ковидном отделении инфекционной больницы я как врач столкнулась с самой разнообразной неврологической патологией. Часто в ковидном отделении пациент, особенно возрастной, имеет большое количество хронических заболеваний! Поэтому важно, чтобы узкие специалисты: эндокринологи, кардиологи, неврологи – работали командой и помогали инфекционисту. Такой мультифункциональный подход к лечению пациента эффективен и дает хорошие результаты на выздоровление, — рассказывает Светлана Вершинина.
Многопрофильный подход

— Светлана Михайловна, расскажите, каким будет новое сосудистое отделение.

— Работа в высокотехнологичном сосудистом отделение мне и моим коллегам хорошо знакома. Но в инфекционной больнице открываются не только неврологические, но и кардиологические, хирургические, диализные койки. Нашей мультифункциональной команде врачей еще предстоит разработать механизм слаженного взаимодействия, создать и организовать работу ПСО и определить маршрут движения пациента во вновь созданной структуре. Конечно, путь осилит идущий, и в случае успеха это будет БРЕНД ГОДА! А пока на первом этапе мы планируем остановиться на оказании специализированной помощи экстренным больным с инфарктом и инсультом. Опыт пандемии ковида‑19 показал, что для них сложнее всего организовать специализированную кардиологическую и неврологическую помощь. Подготовленные специалисты, современное оборудование, полностью боксированные отделения ковидного госпиталя, наличие индивидуальных входов-­выходов из каждого бокса, возможность изолировать инфекционного больного дают нам уникальную возможность не смешивать потоки движения, максимально защитить и взять на лечение пациентов с любой инфекционной и даже неинфекционной патологией.

Цели и задачи на будущее

— Для кардиологических пациентов уже предусмотрена рентген-­операционная: пациент с инфарктом буквально с колес скорой будет попадать на операционный стол для экстренной помощи. Для пациентов с инсультами предполагаем тромболическую терапию (растворение тромбов) и раннюю реабилитацию. В планах — дальнейшее развитие рентгенхирургических методов лечения и профилактики инсульта. Особое направление – инсульты у молодых. Они встречаются все чаще. И причины их появления и течение отличаются от возрастных пациентов и связаны с системными заболеваниями человека. Кроме того, хотелось бы внедрить в работу ПСО и современное направление ВИЧ-неврологии, которому сейчас уделяется мало внимания. Хочу отметить, что пришло долгожданное время развития инфекционной больницы в многофункциональный центр, в котором будут лечить всех больных, как инфекционных, так и неинфекционных, с кардиологической, неврологической и хирургической патологиями, – подвела итог доктор Вершинина.

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Опубликовано: 17.02.2023 10:21 0 365
Тэги: клиника года - 2023 клиника года
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