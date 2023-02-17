Вся мебель в одном месте!

Мебель – то, без чего невозможно представить себе комфортный и уютный дом. Интернет-магазин мебели «ВашаКомната.РФ» в Калуге предлагает широкий ассортимент мебельной продукции от ведущих отечественных фабрик.

У нас представлены недорогие модели корпусной, мягкой мебели, образцы премиального сегмента по привлекательным ценам. Мы работаем как с частными клиентами, так и с фирмами, продаем мебель в розницу и оптом.

На страницах нашего каталога есть все необходимое, чтобы создать домашний уют и современную обстановку:

Функциональная и практичная мягкая, модульная, корпусная мебель.

Готовые кухонные гарнитуры и модульные комплекты.

Столы, стулья, обеденные зоны для столовой.

Комплекты и отдельные экземпляры мебели для спальной, детской комнаты.

Шкафы - в прихожую, для гостиной или офиса.

Выгодная покупка мебели

• Продаем мебель напрямую от производителей

Осуществляем поставку мебели с завода, сотрудничаем с ведущими российскими фабриками. Постоянно в наличии полный ассортимент товаров.

• Высокое качество мебельной продукции

Представленные в каталоге изделия проверяются на заводе-изготовителе и проходят еще одну проверку при приемке на склад нашей компании.

• Услуги профессиональной сборки

Профессиональные сборщики гарантируют качественное и оперативное исполнение работ после доставки мебели. Работаем в удобное для вас время, выполняем срочную сборку в день доставки!

• Скидки на весь ассортимент

Постоянно проводим рекламные кампании, устраиваем сезонные и праздничные распродажи на сайте и в салонах розничной продажи.

• Гарантия производителя до 24 месяцев

Вся мебель продается с официальной гарантией производителя.

• Разработка индивидуальных проектов кухонь

Функциональные модули отличаются вместительностью, максимумом полезной площади и современным стилем. Наша команда предоставляет полный спектр услуг: от замера помещения и проектирования до профессиональной сборки кухни с гарантией качества.

• Возможность оформить товар в рассрочку 0% без переплат и первоначального взноса.

Оплата и доставка мебели в Калуге

Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте или воспользоваться помощью менеджера интернет-магазина, позвонив ежедневно по телефону: +7 (484) 220-70-98.

Приходите в мебельный салон в Калуге по адресу:

ул. Глаголева, д. 3, ТЦ "Московский", 4 этаж.

Доставка мебели осуществляется собственным транспортом компании, а также предлагаем самовывоз со склада.

Оплата за мебель принимается любыми удобными способами: наличными или онлайн банковской картой, возможна рассрочка покупки и оплата в кредит.

+7 (484) 220-70-98

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