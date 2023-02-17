Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Статьи

Вся мебель в одном месте!

Опубликовано: 17.02.2023 12:22 0 298
Вся мебель в одном месте!
Мебель – то, без чего невозможно представить себе комфортный и уютный дом. Интернет-магазин мебели «ВашаКомната.РФ» в Калуге предлагает широкий ассортимент мебельной продукции от ведущих отечественных фабрик.
 
 
 
У нас представлены недорогие модели корпусной, мягкой мебели, образцы премиального сегмента по привлекательным ценам. Мы работаем как с частными клиентами, так и с фирмами, продаем мебель в розницу и оптом.
 
 
На страницах нашего каталога есть все необходимое, чтобы создать домашний уют и современную обстановку:
  • Функциональная и практичная мягкая, модульная, корпусная мебель. 
  • Готовые кухонные гарнитуры и модульные комплекты.
  • Столы, стулья, обеденные зоны для столовой.
  • Комплекты и отдельные экземпляры мебели для спальной, детской комнаты.
  • Шкафы - в прихожую, для гостиной или офиса.

 

 

Выгодная покупка мебели

 
• Продаем мебель напрямую от производителей
Осуществляем поставку мебели с завода, сотрудничаем с ведущими российскими фабриками. Постоянно в наличии полный ассортимент товаров.
 
• Высокое качество мебельной продукции
Представленные в каталоге изделия проверяются на заводе-изготовителе и проходят еще одну проверку при приемке на склад нашей компании. 
 
• Услуги профессиональной сборки
Профессиональные сборщики гарантируют качественное и оперативное исполнение работ после доставки мебели. Работаем в удобное для вас время, выполняем срочную сборку в день доставки!
 
• Скидки на весь ассортимент
Постоянно проводим рекламные кампании, устраиваем сезонные и праздничные распродажи на сайте и в салонах розничной продажи.
 
• Гарантия производителя до 24 месяцев
Вся мебель продается с официальной гарантией производителя. 
 
• Разработка индивидуальных проектов кухонь
Функциональные модули отличаются вместительностью, максимумом полезной площади и современным стилем. Наша команда предоставляет полный спектр услуг: от замера помещения и проектирования до профессиональной сборки кухни с гарантией качества.
 
• Возможность оформить товар в рассрочку 0% без переплат и первоначального взноса. 
 
 

Оплата и доставка мебели в Калуге

 
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте или воспользоваться помощью менеджера интернет-магазина, позвонив ежедневно по телефону: +7 (484) 220-70-98.
 
Приходите в мебельный салон в Калуге по адресу: 
ул. Глаголева, д. 3, ТЦ "Московский", 4 этаж.
 
 
Доставка мебели осуществляется собственным транспортом компании, а также предлагаем самовывоз со склада. 
 
Оплата за мебель принимается любыми удобными способами: наличными или онлайн банковской картой, возможна рассрочка покупки и оплата в кредит. 
 
+7 (484) 220-70-98
 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 17.02.2023 12:22 0 298
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
До 23 февраля осталось меньше недели. Что вы будете дарить своим мужчинам? 
Все опросы
Новости партнеров
Аренда автокрана на выгодных условиях
Как гарантированно получить ВНЖ в Турции?
Регистрация товарного знака «под ключ» как оптимальный выбор

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru