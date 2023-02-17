Вся мебель в одном месте!

У нас представлены недорогие модели корпусной, мягкой мебели, образцы премиального сегмента по привлекательным ценам. Мы работаем как с частными клиентами, так и с фирмами, продаем мебель в розницу и оптом.
На страницах нашего каталога есть все необходимое, чтобы создать домашний уют и современную обстановку:
- Функциональная и практичная мягкая, модульная, корпусная мебель.
- Готовые кухонные гарнитуры и модульные комплекты.
- Столы, стулья, обеденные зоны для столовой.
- Комплекты и отдельные экземпляры мебели для спальной, детской комнаты.
- Шкафы - в прихожую, для гостиной или офиса.
Выгодная покупка мебели
• Продаем мебель напрямую от производителей
Осуществляем поставку мебели с завода, сотрудничаем с ведущими российскими фабриками. Постоянно в наличии полный ассортимент товаров.
• Высокое качество мебельной продукции
Представленные в каталоге изделия проверяются на заводе-изготовителе и проходят еще одну проверку при приемке на склад нашей компании.
• Услуги профессиональной сборки
Профессиональные сборщики гарантируют качественное и оперативное исполнение работ после доставки мебели. Работаем в удобное для вас время, выполняем срочную сборку в день доставки!
• Скидки на весь ассортимент
Постоянно проводим рекламные кампании, устраиваем сезонные и праздничные распродажи на сайте и в салонах розничной продажи.
• Гарантия производителя до 24 месяцев
Вся мебель продается с официальной гарантией производителя.
• Разработка индивидуальных проектов кухонь
Функциональные модули отличаются вместительностью, максимумом полезной площади и современным стилем. Наша команда предоставляет полный спектр услуг: от замера помещения и проектирования до профессиональной сборки кухни с гарантией качества.
• Возможность оформить товар в рассрочку 0% без переплат и первоначального взноса.
Оплата и доставка мебели в Калуге
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте или воспользоваться помощью менеджера интернет-магазина, позвонив ежедневно по телефону: +7 (484) 220-70-98.
Приходите в мебельный салон в Калуге по адресу:
ул. Глаголева, д. 3, ТЦ "Московский", 4 этаж.
Доставка мебели осуществляется собственным транспортом компании, а также предлагаем самовывоз со склада.
Оплата за мебель принимается любыми удобными способами: наличными или онлайн банковской картой, возможна рассрочка покупки и оплата в кредит.
+7 (484) 220-70-98
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Опубликовано: 17.02.2023 12:22 298