МЕДИКПРО: эндокринология экспертного уровня

Если вы резко поправились или похудели, чувствуете постоянную усталость, раздражительность, мучают потливость или отеки, стоит записаться на прием к эндокринологу.

Симптомы эндокринных заболеваний часто схожи с симптомами других патологий. Бывает, что человек плохо себя чувствует, ходит от одного врача к другому, и никто не может определить причину. А она скрывается в сбое в работе эндокринной системы. Поэтому стоит прислушаться к своему организму и, если вас ­что-то беспокоит, обратиться к эндокринологу.

В калужской клинике «МЕДИКПРО» эндокринология является ведущим направлением. Прием здесь ведет один из лучших специалистов города – эндокринолог с 19‑летним стажем Наталия Николаевна Шабанова. Многие знают ее еще по работе в областной больнице «Анненки». Наталия Николаевна имеет значительный практический опыт в ведении пациентов с эндокринными заболеваниями и положительные результаты в лечении. Регулярно повышает квалификацию и внимательно относится к каждому пациенту. Ведет пациентов с сахарным диабетом, лишним весом, бесплодием, заболеваниями щитовидной железы, поликистозом яичников, остео­порозом, аденомой гипофиза, проблемами, связанными с возрастными изменениями гормонального фона у мужчин и женщин, а также у женщин во время беременности.

Особенность «МЕДИКПРО» в том, что здесь можно сразу пройти комплексное обследование. На приеме эндокринолог лично проводит УЗИ-диагностику на аппарате премиум-­класса. Если необходимо, назначает лабораторные исследования: анализы можно сдать в тот же день, только натощак. Например, часто сахарный диабет выявляется случайно: человек обследуется, и оказывается, что сахар, который он сдал натощак, немного выше нормы — от 5,6 до 6,1. С помощью медикаментозной терапии можно успешно корректировать состояние пациента. Главное — вовремя выявить проблему. Поэтому стоит обращать внимание на сухость во рту, чувство жажды, учащение мочеиспускания, резкий набор веса или его потерю, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, повышенную потливость, учащенное сердцебиение, головные боли, быструю утомляемость, нарушение сна, раздражительность, боли в костях, покалывание в мышцах, нарушение менструального цикла у женщин, нарушение половой функции у мужчин.

В «МЕДИКПРО» применяют эффективные методы лечения, которые подбираются индивидуально. Здесь доступна магнитолазерная терапия осложнений сахарного диабета. Эта инновационная методика позволяет улучшить кровообращение и ускорить восстановительные процессы в тканях.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

т.: 8 (4842) 27-72-50

Будние дни: с 8:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

www.medicpro-kaluga.ru

vk.com/medicprokaluga

ok.ru/group/52820098940993

Реклама. ООО «МЕДИКПРО»

LdtCKHQRS

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.