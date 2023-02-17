Обновленный кожвендиспансер: новые лекарства, комфортное лечение

Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер оказывает широкий спектр лечебно-диагностических услуг по венерологии, дерматологии и косметологии. Сегодня это современное специализированное медицинское учреждение.

Оно имеет оснащенную материально-­техническую базу и высококвалифицированный персонал.

И главное, у коллектива диспансера есть желание работать и развивать свою службу. Возможно, в этом и есть залог успеха нашего лечебного учреждения.

В 2022 году закончено строительство четырехэтажного здания на территории диспансера, и администрация переехала в его новые кабинеты на верхних этажах, освободив помещения в основном лечебном корпусе для расширения дерматовенерологической службы. На 2023 год планируется лицензирование нижних этажей для косметологического отделения и его переезд в новый корпус.

Дерматовенерология и косметология как науки постоянно развиваются, и наша задача — следовать за их достижениями, оказывать помощь населению, используя все современные возможности.

Врачи не только ведут прием в своем учреждении, но и периодически выезжают в районы области для консультативного приема больных.

С каждым годом в дерматологической практике появляются новые, все более эффективные лекарства, в том числе для наружной терапии. Врачи систематически осваивают новые методики. Благодаря научным достижениям лекарственные препараты стали более эффективны и позволяют в большинстве случаев проводить лечение амбулаторно. Еще удобнее получать лечение в стационаре дневного типа при поликлинике. Стационар работает в две смены, принимая пациентов с 8 утра до 20 часов. Процедуры проводятся и в выходные дни.

Более тяжелые пациенты и жители отдаленных районов области получают лечение в круглосуточных стационарах. Это детское отделение, взрослое кожное и венерологическое. Все они располагаются на разных этажах лечебного корпуса. Ремонт, удобные небольшие палаты и внимательный персонал делают пребывание пациентов комфортным в период лечения.

Особое значение в лечении кожных больных имеет физиотерапия. Наряду с обычными УФО‑процедурами сегодня успешно применяется ПУВА‑терапия и узкополосная 311 нм. Для этого в учреждении имеются локальные установки и ПУВА‑кабина. Теперь пациенты с псориазом имеют возможность получить помощь в своем регионе и не направляться в федеральные клиники. А с 2019 года для лечения тяжелых больных псориазом в учреждении стала применяться и терапия биологическими препаратами.

Коллектив кожно-­венерологического диспансера гордится своим учреждением. Медицина не может стоять на месте, а значит, наше учреждение и наши услуги населению будут развиваться и далее.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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