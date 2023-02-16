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Поддержка участников СВО, контроль капремонта школ и качества питания учащихся – основные направления в работе депутатов Законодательного собрания

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2023 18:21 0 146
Поддержка участников СВО, контроль капремонта школ и качества питания учащихся – основные направления в работе депутатов Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, открывая первое в этом 2023 году заседание сессии, обозначил самые значимые направления работы депутатов фракции «Единая Россия».

- По инициативе партии «Единая Россия» продолжается программа капитального ремонта школ. В Калужской области в этом году будет отремонтировано 18 школ, - отметил Геннадий Новосельцев. - Капремонт должен быть завершен к 1 сентября, поэтому прошу депутатов подключиться к этой работе, оказать необходимую поддержку, организовать контроль. Мы должны провести эту работу качественно и в срок.

Напомним, что на эти цели из областного и федерального бюджетов выделяется более 500 миллионов рублей.

Еще одно важное направление – контроль качества школьного питания. 

- Продолжает свою деятельность рабочая группа при фракции «Единая Россия» по контролю за качеством школьного питания. По всей области сейчас идут проверочные мероприятия, - продолжил Геннадий Новосельцев. - В ближайшее время мы встретимся с министерством образования, обозначим узкие места. Такие есть в основном в областном центре. В районах, в Обнинске работа поставлена на более высоком уровне. Есть чему у них поучиться. Будем давать свои предложения. Губернатор ждет их от нас.

Ключевой же в работе депутатов останется поддержка участников СВО.

- Хочу поблагодарить депутатов всех фракций, кто участвовал в сборе средств. Два квадракоптера мы доставили в зону СВО нашему коллеге Дмитрию Афанасьеву. Надежда Ефремова их туда отвезла. Только что получили очередной автомобиль для нужд участников спецоперации. Его передала Наталья Терехова, Сослан Такаев отремонтировал, оснастил машину всем необходимым. Бойцу, который уезжал на передовую, ее успели вручить. Работу эту продолжим. Предлагаю установить сумму, которую депутаты будут ежемесячно отчислять – 20 тысяч рублей. Это позволит нам в месяц покупать по две машины. Мы их будем стабильно отправлять на фронт. Это сейчас самая актуальная позиция по заявкам военнослужащих, - подытожил председатель Законодательного собрания.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2023 18:21 0 146
Тэги: законодательное собрание
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